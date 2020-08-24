«Могла бы стать переводчиком и даже шпионкой». Ирина Слуцкая поигралась с приложением

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, использовав приложение Gradient для «Инстаграма», поделилась результатами. По замыслу создателей, приложение, основываясь на фотографии человека, должно предсказывать его будущее.

«Очень приятно, когда #Gradient говорит, что я выгляжу младше своих лет. А ещё приложение говорит о том, что я бы могла стать переводчиком, поэтессой и даже шпионкой.

Что мне больше подходит? Голосуйте, 1-2-3?» — написала Слуцкая в «Инстаграме», прикрепив текст к изображениям с результатами.

Посмотреть изображения можно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Вот что написали подписчики в комментариях

«Да… Выбор… Однозначно шпион».

«Третий вариант ближе к правде».

«Мне нравится вариант 3: радистка Кэт».