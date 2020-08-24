Софья Самодурова рассказала о необычной школе, которую окончила

Чемпионка Европы 2019 года, российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о школе, которую окончила в 2020 году.
«Вы спросите, почему сейчас я пишу этот пост? Именно теперь, наверное, пришло время, когда все переживания по поводу поступления позади, Приказ о зачислении опубликован, я — Студентка.
Хочу рассказать вам о школе, в которой я отучилась 7 лет, о моей замечательной частной православной школе имени семьи Шостаковичей, где нас не только учили общеобразовательным наукам, но и раскрывали в каждом его таланты, дарили каждый тень тепло, заботу и доброту.
Ты влюбляешься в школу с первого раза, как открываешь тяжелые красивые (какими я запомнила их) двери и попадаешь на парадную лестницу… И дальше всё так: просторные уютные классы, радующая и глаз, и желудок трапезная, замечательно оборудованные актовый зал и классы дополнительного образования. Отдельно хочется сказать обо всём педагогическом составе, учителя — это главное достояние нашей школы. За все годы обучения ни одного слова грубости или неуважения, всегда желание помочь, разобраться, поддержать, и всё это в совокупности с постоянной заботой о нас.
Огромное спасибо моим классным руководителям Евгении Петровне и Алине Андреевне, завучу школы Юлии Анатольевне и директору Евгении Владимировне за полную организацию моего учебного процесса, за то, что успевала совмещать спорт и учебу.
Спасибо, моя дорогая Школа, я постараюсь не подвести вас!!!» — написала Самодурова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».
- 24 августа 2020
-
18:06
-
17:50
-
16:42
-
12:44
-
12:22
-
11:41
-
10:37
-
10:17
-
09:40
- 23 августа 2020
-
21:13
-
19:40
-
18:58
-
17:57
-
11:25
- 22 августа 2020
-
15:24
-
14:14
-
12:52
-
12:04
- 21 августа 2020
-
23:03
-
19:16
-
19:07
-
18:56
-
18:29
-
18:14
-
17:44
-
16:06
-
15:46
-
12:59
-
11:40
-
09:29
- 20 августа 2020
-
23:11
-
20:02
-
18:59
-
17:27
-
15:37