Софья Самодурова рассказала о необычной школе, которую окончила

Чемпионка Европы 2019 года, российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о школе, которую окончила в 2020 году.

«Вы спросите, почему сейчас я пишу этот пост? Именно теперь, наверное, пришло время, когда все переживания по поводу поступления позади, Приказ о зачислении опубликован, я — Студентка.

Хочу рассказать вам о школе, в которой я отучилась 7 лет, о моей замечательной частной православной школе имени семьи Шостаковичей, где нас не только учили общеобразовательным наукам, но и раскрывали в каждом его таланты, дарили каждый тень тепло, заботу и доброту.

Ты влюбляешься в школу с первого раза, как открываешь тяжелые красивые (какими я запомнила их) двери и попадаешь на парадную лестницу… И дальше всё так: просторные уютные классы, радующая и глаз, и желудок трапезная, замечательно оборудованные актовый зал и классы дополнительного образования. Отдельно хочется сказать обо всём педагогическом составе, учителя — это главное достояние нашей школы. За все годы обучения ни одного слова грубости или неуважения, всегда желание помочь, разобраться, поддержать, и всё это в совокупности с постоянной заботой о нас.

Огромное спасибо моим классным руководителям Евгении Петровне и Алине Андреевне, завучу школы Юлии Анатольевне и директору Евгении Владимировне за полную организацию моего учебного процесса, за то, что успевала совмещать спорт и учебу.

Спасибо, моя дорогая Школа, я постараюсь не подвести вас!!!» — написала Самодурова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».