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Гончаренко: прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе Загитовой

Гончаренко: прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе Загитовой
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила мнение, что Олимпийской чемпионке Алине Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию, который может стать главным стартом этого сезона.

Загитова не попала в состав участниц этапов Кубка России, на котором будет проходить отбор на национальное первенство. Однако в Федерации фигурного катания России уточнили, что Загитова выступит на контрольных прокатах в сентябре и после них определится, будет ли она стартовать на Кубке.

«Я не думаю, что спортсмену надо пропускать чемпионат России, если всё в порядке со здоровьем. Какой бы ситуация ни была. Этот чемпионат может оказаться главным стартом сезона, учитывая неопределённость с чемпионатами Европы и мира. Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же Медведевой. Девчонки – абсолютные бойцы. Они никогда не прятались, а если выступят, то сделают это прекрасно. А соревнования уже всё расставят по своим местам», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

Алина Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России
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