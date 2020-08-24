Гончаренко: прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе Загитовой

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила мнение, что Олимпийской чемпионке Алине Загитовой не стоит пропускать чемпионат России по фигурному катанию, который может стать главным стартом этого сезона.

Загитова не попала в состав участниц этапов Кубка России, на котором будет проходить отбор на национальное первенство. Однако в Федерации фигурного катания России уточнили, что Загитова выступит на контрольных прокатах в сентябре и после них определится, будет ли она стартовать на Кубке.

«Я не думаю, что спортсмену надо пропускать чемпионат России, если всё в порядке со здоровьем. Какой бы ситуация ни была. Этот чемпионат может оказаться главным стартом сезона, учитывая неопределённость с чемпионатами Европы и мира. Прогресс не остановить, опасаться конкуренток не стоит, а прятаться от соперниц – это уже не спорт. И не в духе ни Загитовой, ни той же Медведевой. Девчонки – абсолютные бойцы. Они никогда не прятались, а если выступят, то сделают это прекрасно. А соревнования уже всё расставят по своим местам», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».