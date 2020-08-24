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«Единственный оставшийся в живых трюк». Алексей Ягудин впервые за 5 месяцев вышел на лёд

«Единственный оставшийся в живых трюк». Алексей Ягудин впервые за 5 месяцев вышел на лёд
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин провёл первую ледовую тренировку после пятимесячного перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса. 40-летний Ягудин готовится вести шоу Первого канала «Ледниковый период» и с первой попытки исполнил тройной тулуп.

«Спустя 5 месяцев низко, тяжело, с отдышкой, головокружением, но сделал с первой попытки. Получился единственный оставшийся в живых трюк, больше уже ничего не умею. #трюк #тройнойтулуп #тулуп», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

После окончания карьеры Ягудин работает на телевидении, выступает в ледовых шоу, играет в спектаклях.

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