«Ну как, нравится флипец?» Семилетний сын Плющенко показал видео тренировки

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своёй странице в «Инстаграме» фрагмент тренировки. В видео показано, как семилетний Александр исполняет флип.
«Флипец в новой программе будет с такого захода, как вам? Нравится? Доброе утро, друзья», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Плющенко.
Пользователи оценили флип в исполнении юного фигуриста. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Красавчик!»
«Какой молодец!»
«Санечка, удачи тебе! Упорства, уверенности и крепкого здоровья».
«Какой трудяга, Сашенька, успехов тебе, любим тебя и болеем за тебя».
Ранее сын Плющенко ответил на призыв подать сигнал, если его держат в заложниках.
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