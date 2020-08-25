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«Ну как, нравится флипец?» Семилетний сын Плющенко показал видео тренировки

«Ну как, нравится флипец?» Семилетний сын Плющенко показал видео тренировки
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своёй странице в «Инстаграме» фрагмент тренировки. В видео показано, как семилетний Александр исполняет флип.

«Флипец в новой программе будет с такого захода, как вам? Нравится? Доброе утро, друзья», — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Плющенко.

Пользователи оценили флип в исполнении юного фигуриста. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Красавчик!»
«Какой молодец!»
«Санечка, удачи тебе! Упорства, уверенности и крепкого здоровья».
«Какой трудяга, Сашенька, успехов тебе, любим тебя и болеем за тебя».

Ранее сын Плющенко ответил на призыв подать сигнал, если его держат в заложниках.

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