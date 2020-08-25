Бывшая фигуристка Илюшечкина стала тренером в Канаде

Бывшая российская фигуристка Любовь Илюшечкина стала тренером в Канаде. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«С сегодняшнего дня я официально являюсь тренером. С нетерпением ожидаю возможности передать радость и красоту фигурного катания молодому поколению. Желаю людям любить этот спорт так же, как я!» — написала она.

Посмотреть фото Илюшечкиной можно в её «инстаграме».

28-летняя Илюшечкина выступала в парном катании, с 2014 года она выступала за Канаду. Она бронзовая медалистка (2017 год) континентального чемпионата, двукратная вице-чемпионка Канады в парном катании (2015 и 2017 годы), в 2016 году — бронзовый медалист (всё — в паре с Диланом Московичем). До окончания сезона-2011/2012 выступала с Нодари Маисурадзе.