Екатерина Боброва выложила фотосессию с мужем. Фигуристка в эффектном наряде
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва выложила в своём «инстаграме» эффектную фотосессию, в которой приняли участие она и её муж Андрей Депутат, также бывший фигурист.
«Когда отныне по жизни танцуете вместе. И только от вас зависит, какой танец вы выберете! Страстное танго? Или, может, медленный, романтичный вальс? Мне кажется, у нас с Андреем чаще всего заводной рок-н-ролл!
А какой танец танцуете вы? Или хотели бы танцевать?» — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
«С вашим носатеньким очаровашкой я бы тоже рок-н-ролл зажгла бы», — написала одна из подписчиц в комментариях.
Ранее пользователи оценили взгляд Бобровой на фото.
«Отхватил такую красотку». Подписчики оценили взгляд Екатерины Бобровой
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