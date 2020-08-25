Екатерина Боброва выложила фотосессию с мужем. Фигуристка в эффектном наряде

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва выложила в своём «инстаграме» эффектную фотосессию, в которой приняли участие она и её муж Андрей Депутат, также бывший фигурист.

«Когда отныне по жизни танцуете вместе. И только от вас зависит, какой танец вы выберете! Страстное танго? Или, может, медленный, романтичный вальс? Мне кажется, у нас с Андреем чаще всего заводной рок-н-ролл!

А какой танец танцуете вы? Или хотели бы танцевать?» — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

«С вашим носатеньким очаровашкой я бы тоже рок-н-ролл зажгла бы», — написала одна из подписчиц в комментариях.

Ранее пользователи оценили взгляд Бобровой на фото.