Маргарита Мамун призналась, что болеет одновременно за Медведеву и Загитову

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что болеет как за Евгению Медведеву, так и за Алину Загитову. Напомним, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Загитова завоевала золотую медаль, а Медведева стала серебряным призёром.
«Я всегда болею за Женю Медведеву и Алину Загитову, так как видела вживую их выступления на Олимпиаде. Я узнала в Алине себя, потому что я была в абсолютно таком же состоянии после своей победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ты ещё не осознаёшь до конца, что произошло, насколько это масштабно и что тебя ждёт впереди. Это было здорово!
А ещё Алина была такой юной позитивной девочкой, обожающей животных. Я их тоже безумно люблю, поэтому организовала поездку в зоомагазин со щенками», — приводит слова Мамун «Матч ТВ».
- 25 августа 2020
-
14:37
-
12:39
-
12:19
-
11:41
-
10:00
- 24 августа 2020
-
21:38
-
18:06
-
17:50
-
16:42
-
12:44
-
12:22
-
11:41
-
10:37
-
10:17
-
09:40
- 23 августа 2020
-
21:13
-
19:40
-
18:58
-
17:57
-
11:25
- 22 августа 2020
-
15:24
-
14:14
-
12:52
-
12:04
- 21 августа 2020
-
23:03
-
19:16
-
19:07
-
18:56
-
18:29
-
18:14
-
17:44
-
16:06
-
15:46
-
12:59
-
11:40