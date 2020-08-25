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Маргарита Мамун призналась, что болеет одновременно за Медведеву и Загитову

Маргарита Мамун призналась, что болеет одновременно за Медведеву и Загитову
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что болеет как за Евгению Медведеву, так и за Алину Загитову. Напомним, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Загитова завоевала золотую медаль, а Медведева стала серебряным призёром.

«Я всегда болею за Женю Медведеву и Алину Загитову, так как видела вживую их выступления на Олимпиаде. Я узнала в Алине себя, потому что я была в абсолютно таком же состоянии после своей победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ты ещё не осознаёшь до конца, что произошло, насколько это масштабно и что тебя ждёт впереди. Это было здорово!

А ещё Алина была такой юной позитивной девочкой, обожающей животных. Я их тоже безумно люблю, поэтому организовала поездку в зоомагазин со щенками», — приводит слова Мамун «Матч ТВ».

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