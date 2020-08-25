Бетина Попова: поймала радугу

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала два новых фото на своей странице в «Инстаграме». На снимках можно посмотреть, как радужный отсвет эффектно падает на правый глаз спортсменки.

«Поймала радугу», — подписала она фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Бетины Поповой.

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019).