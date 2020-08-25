Тарасова: Тутберидзе – тренер надолго, она переживет уход Косторной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что уход Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе не повлияет на специалиста. Ранее Косторная перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. До этого аналогичный путь проделала Александра Трусова.
«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это не печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери — тренер надолго», — цитирует Тарасову Sport24.
Переход Косторной и Трусовой сопровождался большим общественным вниманием. При этом многие критиковали спортсменок, решивших сменить тренера.
Косторная ещё не подала документы на переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко
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