Тарасова: Тутберидзе – тренер надолго, она переживет уход Косторной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность в том, что уход Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе не повлияет на специалиста. Ранее Косторная перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. До этого аналогичный путь проделала Александра Трусова.

«Уход Косторной? У Этери потрясающий результат работы на протяжении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы! Как это не печально, но мне кажется, что она переживет это, вырастет другое поколение, потом третье и четвертое. Этери — тренер надолго», — цитирует Тарасову Sport24.

Переход Косторной и Трусовой сопровождался большим общественным вниманием. При этом многие критиковали спортсменок, решивших сменить тренера.