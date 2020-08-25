Роднина: на каком основании Косторная должна пропустить сезон?

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выразила недоумение в связи с тем, что некоторые болельщики требуют, чтобы Алёна Косторная пропустила сезон. Требование связано с тем, что Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Почему Косторная должна пропустить сезон? На каком основании? К тренеру можно в любое время перейти, она же не меняет организацию. Трансферное окно касается только организаций, а не тренеров. Тренер — это не организация. Люди, которые так рассуждают, что она должна пропустить сезон — пусть прочтут устав федерации. Удар будет только по тем, кто такую глупость пишет», — цитирует Роднину Sport24.

Переход Косторной сопровождался большим общественным вниманием. При этом многие критиковали спортсменок, решивших сменить тренера.