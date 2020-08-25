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Бестемьянова поддержала Тутберидзе, включившую в тренерский штаб своих бывших учеников

Бестемьянова поддержала Тутберидзе, включившую в тренерский штаб своих бывших учеников
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высоко оценила пополнение тренерского штаба Этери Тутберидзе. В штаб Тутберидзе вошли её бывшие ученики — Полина Цурская, Артемий Пунин и Георгий Похилюк.

«Это нормально, когда приглашаются молодые специалисты. К тому же Цурская была ученицей Этери Тутберидзе. Здорово, что таким образом передаётся эстафета и идёт ставка на своих учеников. Такой подход мне нравится. А вообще, мне кажется странным, что это сейчас так выставляется.

Специалисты приходили всегда и в разные группы. Сейчас, видимо, из-за большого внимания к группе Этери Георгиевны об этом так активно говорят. Слава богу, что ребята пришли. Уверена, это даст положительный результат», — цитирует Бестемьянову News.ru.

Полина Цурская стала тренером в группе Этери Тутберидзе
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