Бестемьянова поддержала Тутберидзе, включившую в тренерский штаб своих бывших учеников

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высоко оценила пополнение тренерского штаба Этери Тутберидзе. В штаб Тутберидзе вошли её бывшие ученики — Полина Цурская, Артемий Пунин и Георгий Похилюк.

«Это нормально, когда приглашаются молодые специалисты. К тому же Цурская была ученицей Этери Тутберидзе. Здорово, что таким образом передаётся эстафета и идёт ставка на своих учеников. Такой подход мне нравится. А вообще, мне кажется странным, что это сейчас так выставляется.

Специалисты приходили всегда и в разные группы. Сейчас, видимо, из-за большого внимания к группе Этери Георгиевны об этом так активно говорят. Слава богу, что ребята пришли. Уверена, это даст положительный результат», — цитирует Бестемьянову News.ru.