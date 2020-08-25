Косторная на 17-летие получила огромную связку воздушных шаров
Чемпионке Европы 2020 года по фигурному катанию Алёне Косторной 24 августа исполнилось 17 лет. Спортсменка в числе прочих подарков получила огромную связку воздушных шаров, с которыми она прошлась по улице. Видео с фигуристкой, держащей воздушные шары, опубликовано в «инстаграме» Skating Talents.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В межсезонье Косторная перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе, повторив путь соотечественницы Александры Трусовой. Она — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
«Ангелы Плющенко» тепло поздравили Алёну Косторную с 17-летием
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