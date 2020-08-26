Алина Загитова сыграла саму себя в японской версии фильма «История Пальмы»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова сыграла саму себя в японской версии фильма «История Пальмы». Русская версия фильма выйдет в прокат в октябре 2020 года, а японская версия — в 2021 году.

«Японским продюсерам очень понравился сценарий фильма, и, когда у меня спросили, что я хочу включить в японскую часть фильма, я был сбит с толку, так как у России и Японии разные культуры, менталитет и языковые нюансы, но история фильма — общая для всего мира.

Алина Загитова хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников, в фильме она играет саму себя», — приводит слова режиссёра картины Александра Домогарова jp.sputniknews.com⁣⁣.

В фильме Загитова снялась со своей собакой породы акита-ину по кличке Масару.