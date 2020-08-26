Татьяна Навка отреагировала на слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на слухи о своей третьей беременности. По информации некоторых СМИ, 45-летняя супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова должна вот-вот родить.
«Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности. В очередной раз убеждаюсь, что есть порядочные издания, которые позвонили мне и спросили, прежде чем что-то опубликовать, а есть такие, которые ради хайпа и сенсации, гоняются за жёлтыми новостями, не утруждая себя проверкой информации, а просто основываются на слухах или перепубликовывают якобы новости друг у друга. Как сломанный телефон или снежный ком, подробностей они набирают, кто больше! То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать; третьи переживают за моё физическое состояние и утверждают: беременность я переношу плохо, да и родить я должна уже вот-вот. На редкость непорядочно и непрофессионально, хотя бы позвонили и узнали, прежде чем публиковать такие «новости»», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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