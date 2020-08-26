Вопрос о поднятии возрастного ценза у фигуристок до 17 лет ISU рассмотрит в 2021 году

Международный союз конькобежцев (ISU) может рассмотреть вопрос о поднятии возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет уже на Конгрессе организации в 2021 году. Сейчас спортсменки могут выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.
Вопрос обсуждался в кулуарах конгресса ещё в 2019 году, но не нашёл поддержки у членов Союза и не был включён в повестку дня. Однако после самоубийства 20-летней австралийской фигуристки российского происхождения Екатерины Александровской президент ISU Ян Дайкема сообщил, что организация может вернуться к обсуждению вопроса в 2021 году.
«ISU через национальные федерации пытается получить информацию, которая может привести к пересмотру отдельных правил и процедур, особенно связанных с применяемыми возрастными ограничениями. Помимо возможного включения этого вопроса в повестку Конгресса 2021 года Советом ISU, некоторые федерации-члены ISU также заявили о своём намерении сделать это. Следовательно, скорее всего, дебаты по этому вопросу пройдут во время Конгресса 2021 года», – приводит слова Дайкема Daily Telegraph.
Если предложение будет принято, то вступит в силу уже после Олимпиады-2022 в Пекине.
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