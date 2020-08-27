«А так аппетитно выглядит, а запах...» Алексей Ягудин разыграл собаку с сосиской
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» забавный видеоролик. В видео показано, как спортсмен разыграл свою собаку, не давая ей съесть сосиску.
«А так аппетитно выглядит, а запах...» — подписал он видео.
Подписчики Ягудина отреагировали на розыгрыш животного. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту спортсмена в «Инстаграме».
«Общество защиты от жестокого обращения с животными сейчас выскажется».
«Только Лёша такое мог придумать».
«Ей всё-таки досталась вкусняшка?»
«Завтра же сделаю такую стрессоигрушку своей лабрадорше. Она добрая девочка у нас, не отомстит».
«Бедняжечка. Дайте ей уже сосиску».
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