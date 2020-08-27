«Тренировка начинается в 6:30 утра». Семилетний сын Плющенко рассказал о распорядке дня

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, как обычно проходит его день.
«Пол моей жизни, как и мой папа, я провожу на льду, где сейчас тренируются спортсмены сборной России! Я смотрю на них и многому учусь! Идти вперёд и только вперёд! К своим целям и достижениям!
Моя первая тренировка начинается уже в 6:30 утра, а заканчивается тренировочный процесс в 17:00. В перерывах я отдыхаю, играю и занимаюсь уроками в автодоме! Там меня всегда ждёт моя «ФИФА».
Когда начнётся школа, я буду заниматься по индивидуальной программе, но об этом чуть позже», — написал Плющенко-младший в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с отцом.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Плющенко.
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