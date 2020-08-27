Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Тренировка начинается в 6:30 утра». Семилетний сын Плющенко рассказал о распорядке дня

«Тренировка начинается в 6:30 утра». Семилетний сын Плющенко рассказал о распорядке дня
Фигурное катание 0

Семилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, как обычно проходит его день.

«Пол моей жизни, как и мой папа, я провожу на льду, где сейчас тренируются спортсмены сборной России! Я смотрю на них и многому учусь! Идти вперёд и только вперёд! К своим целям и достижениям!

Моя первая тренировка начинается уже в 6:30 утра, а заканчивается тренировочный процесс в 17:00. В перерывах я отдыхаю, играю и занимаюсь уроками в автодоме! Там меня всегда ждёт моя «ФИФА».

Когда начнётся школа, я буду заниматься по индивидуальной программе, но об этом чуть позже», — написал Плющенко-младший в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с отцом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Плющенко.

«Ну как, нравится флипец?» Семилетний сын Плющенко показал видео тренировки
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020