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Подписчик упрекнул Ягудина в наплевательском отношении к детям. Алексей резко ответил

Подписчик упрекнул Ягудина в наплевательском отношении к детям. Алексей резко ответил
Фигурное катание 0

Один из пользователей «Инстаграма» обвинил олимпийского чемпиона 2002 года в мужском одиночном катании Алексея Ягудина в наплевательском отношении к детям.

«Почему такое наплевательское отношение к детям? В машине без кресла, не пристёгнута», — написал подписчик в комментариях к одному из постов Ягудина в его «инстаграме».

«А где Вы увидели непристёгнутого ребёнка?» — спросил другой подписчик.

«Сториз», — ответили ему.

«За собой лучше следите», — ответил Ягудин.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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