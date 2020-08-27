Лебедев — о желании Дании поднять возрастной ценз: это делают другие, просто их руками

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможное поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет. Ранее стало известно, что в 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос.

«Не думаю, что из-за самоубийства Екатерины Александровской федерация фигурного катания хочет принять подобное решение. Это вопрос, который давно назревал. На последних соревнованиях мы видим, что возрастной ценз становится всё ниже.

В детском возрасте психика наиболее подвержена травмам на всю жизнь. В более зрелом возрасте люди умеют воздвигнуть каменную стену и защищать себя. В большей степени это связано с заботой о здоровье детей и подрастающего поколения. Риск травматизма тоже не исключается: получить в 14 лет травму, после которой человек будет вынужден закончить спортивную карьеру… Вряд ли кому-то этого хочется.

Этот вопрос инициировала Дания? В 50 процентах случаев инициатор вообще не имеет никакого отношения к проблеме. Тот участник или страна, которая хочет решить проблему, в силу различных обстоятельств не может сделать это от себя. Потому выбирается нейтральная организация фигуристов.

Я вообще не знал, что в Дании есть фигурное катание. А здесь они поднимают такую серьёзную проблему. Понятно, что это делают другие, просто их руками», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.