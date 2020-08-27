Лебедев — о желании Дании поднять возрастной ценз: это делают другие, просто их руками

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможное поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет. Ранее стало известно, что в 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос.
«Не думаю, что из-за самоубийства Екатерины Александровской федерация фигурного катания хочет принять подобное решение. Это вопрос, который давно назревал. На последних соревнованиях мы видим, что возрастной ценз становится всё ниже.
В детском возрасте психика наиболее подвержена травмам на всю жизнь. В более зрелом возрасте люди умеют воздвигнуть каменную стену и защищать себя. В большей степени это связано с заботой о здоровье детей и подрастающего поколения. Риск травматизма тоже не исключается: получить в 14 лет травму, после которой человек будет вынужден закончить спортивную карьеру… Вряд ли кому-то этого хочется.
Этот вопрос инициировала Дания? В 50 процентах случаев инициатор вообще не имеет никакого отношения к проблеме. Тот участник или страна, которая хочет решить проблему, в силу различных обстоятельств не может сделать это от себя. Потому выбирается нейтральная организация фигуристов.
Я вообще не знал, что в Дании есть фигурное катание. А здесь они поднимают такую серьёзную проблему. Понятно, что это делают другие, просто их руками», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 августа 2020
-
13:00
-
12:31
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
10:18
- 26 августа 2020
-
23:28
-
19:07
-
14:15
-
09:41
-
00:38
- 25 августа 2020
-
23:12
-
20:45
-
17:35
-
17:10
-
16:31
-
14:37
-
12:39
-
12:19
-
11:41
-
10:00
- 24 августа 2020
-
21:38
-
18:06
-
17:50
-
16:42
-
12:44
-
12:22
-
11:41
-
10:37
-
10:17
-
09:40
- 23 августа 2020
-
21:13
-
19:40
-
18:58
-
17:57