Самоделкина: Медведева катается нежно и плавно, её эмоции видно даже через экран

13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, представляющая московский клуб ЦСКА, пояснила, почему Евгения Медведева является для неё примером.
«Во-первых, её характер, сила воли. Она три года считалась непобедимой, выигрывала с большим отрывом. Женя катается очень нежно, плавно. Очень хорошо передает эмоции, это даже видно через экран. Ты чувствуешь то же, что и она в это в время», — цитирует Самоделкину Sport24.
В феврале Самоделкина выиграла финал юниорского Кубка России в Великом Новгороде, опередив ученицу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву. Также в минувшем сезоне Самоделкина выиграла первенство Москвы, мемориал Волкова, Кубок Плющенко и один из этапов Кубка России в своей возрастной группе. На первенстве России фигуристка была четвёртой.
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