Призёр ОИ Овсянников поддержал поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду Олег Овсянников прокомментировал возможное поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет. Ранее стало известно, что в 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос.

Напомним, в настоящее время фигуристки имеют право выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

«Пусть ISU рассмотрит этот вопрос. Я поддерживаю эту инициативу. Всё-таки это женское одиночное катание, а не детское.

Пусть те, кто помладше, катаются в юниорах. Там есть свой Гран-при, свой чемпионат мира. Это моё мнение», — приводят слова Овсянникова «Известия».

Ранее об отношении к поднятию возрастного ценза у фигуристок рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев.