Призёр ОИ Овсянников поддержал поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду Олег Овсянников прокомментировал возможное поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет. Ранее стало известно, что в 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос.
Напомним, в настоящее время фигуристки имеют право выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.
«Пусть ISU рассмотрит этот вопрос. Я поддерживаю эту инициативу. Всё-таки это женское одиночное катание, а не детское.
Пусть те, кто помладше, катаются в юниорах. Там есть свой Гран-при, свой чемпионат мира. Это моё мнение», — приводят слова Овсянникова «Известия».
Ранее об отношении к поднятию возрастного ценза у фигуристок рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев.
Лебедев — о желании Дании поднять возрастной ценз: это делают другие, просто их руками
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