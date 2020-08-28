Алексей Ягудин выступил против поднятия возрастного ценза у фигуристок

Чемпион зимних Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал возможное поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет. Ранее стало известно, что в 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос.
Напомним, в настоящее время фигуристки имеют право выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.
«Я видел новость про конгресс ISU, но всегда был против повышения возрастного ценза. При любой системе есть довольные и недовольные. Наверное, многих не устраивает, что в женском одиночном катании практически бесполезно с нами бороться. Возможно, этот факт и двигает людьми в конгрессе.
Запрещать и умышленно отодвигать прогресс не на руку спорту. Людям надо давать возможность показывать то, что они умеют, вне зависимости от возраста, нации или религии. Фигурист не виноват, что он в столь юном возрасте может делать то, что не могут делать его соперники в более зрелом.
Лучше смотреть на молодых спортсменов, которые покоряют всё новые и новые технические вершины, чем на 20-30-летних, которые отбывают свой номер», — приводят слова Ягудина «Известия».
- 28 августа 2020
-
11:41
-
11:25
-
10:37
-
09:18
-
00:12
- 27 августа 2020
-
21:26
-
19:13
-
14:34
-
13:00
-
12:31
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
10:18
- 26 августа 2020
-
23:28
-
19:07
-
14:15
-
09:41
-
00:38
- 25 августа 2020
-
23:12
-
20:45
-
17:35
-
17:10
-
16:31
-
14:37
-
12:39
-
12:19
-
11:41
-
10:00
- 24 августа 2020
-
21:38
-
18:06
-
17:50
-
16:42
-
12:44
-
12:22