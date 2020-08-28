Алексей Ягудин выступил против поднятия возрастного ценза у фигуристок

Чемпион зимних Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал возможное поднятие возрастного ценза у фигуристок до 17 лет. Ранее стало известно, что в 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос.

Напомним, в настоящее время фигуристки имеют право выступать во взрослых соревнованиях с 15 лет.

«Я видел новость про конгресс ISU, но всегда был против повышения возрастного ценза. При любой системе есть довольные и недовольные. Наверное, многих не устраивает, что в женском одиночном катании практически бесполезно с нами бороться. Возможно, этот факт и двигает людьми в конгрессе.

Запрещать и умышленно отодвигать прогресс не на руку спорту. Людям надо давать возможность показывать то, что они умеют, вне зависимости от возраста, нации или религии. Фигурист не виноват, что он в столь юном возрасте может делать то, что не могут делать его соперники в более зрелом.

Лучше смотреть на молодых спортсменов, которые покоряют всё новые и новые технические вершины, чем на 20-30-летних, которые отбывают свой номер», — приводят слова Ягудина «Известия».