Юдзурю Ханю не выступит на серии Гран-при из-за опасений за здоровье

Японский фигурист Юдзуру Ханю сообщил, что пропустит серию Гран-при в новом сезоне. Двукратный олимпийский чемпион заявил, что отказался от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Японии.

В детстве Ханю диагностировали астму. Врачи считают, что заражение коронавирусом в сочетании с астмой может привести к серьёзному ухудшению здоровья. Ханю хочет предотвратить риски.

Также японец пояснил, что сложности вызывает и закрытие международных границ. Тренер фигуриста Брайан Орсер сейчас находится в Канаде. Поездки из одной страны в другую будут затруднительны. В случае прилёта в Канаду Ханю придётся сесть на двухнедельный карантин.

Ранее стало известно, что Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований.