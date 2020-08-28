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Плющенко подбодрил на тренировке юного фигуриста, допустившего ошибку. Видео

Плющенко подбодрил на тренировке юного фигуриста, допустившего ошибку. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Евгений Плющенко во время одной из тренировок дал совет юному фигуристу Артёму Ковалёву. Плющенко поддержал спортсмена, который не смог выполнить правильный каскад.

«Ничего страшного, не бросай выезд. Никто не знает, что у тебя в каскаде… Только ты знаешь, что ошибся», — сказал Плющенко Ковалёву.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» академии Плющенко.

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).

Ранее Плющенко показал, как 12-летняя Вероника Жилина выполнила на тренировке каскад из тройного акселя и тройного тулупа.

Юная фигуристка академии Плющенко выполнила новый эффектный каскад
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