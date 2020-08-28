Мишин — об отказе Ханю от участия в Гран-при: «смерть» соперника — это не радость

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал отказ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю выступать на этапах Гран-при в сезоне-2020/2021.

«Я люблю Юдзуру Ханю и уважаю его решение. Раз он отказался выступать в Гран-при, значит на то были веские причины.

Как это может помочь российским мужчинам-одиночникам? Никак. «Смерть» соперника — это не радость», — приводит слова Мишина News.ru.

25-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, в его активе две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Ханю отказался от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. В детстве у Ханю диагностировали астму. Врачи считают, что заражение коронавирусом в сочетании с астмой может привести к серьёзному ухудшению здоровья. Ханю хочет предотвратить риски.