Жуков: когда Загитова закончит с фигурным катанием, то может зарекомендовать себя в гольфе

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил перспективы фигуристки Алины Загитовой в гольфе.



«Она практически с первого раза попала в лунку. Только опробовала клюшку и метров с пяти попала. Талантливая спортсменка, что тут скажешь. По-моему, гольф ей понравился.



Когда Алина закончит с фигурным катанием, думаю, в гольфе она сможет зарекомендовать себя, но им надо заниматься всерьёз, а пока у неё нет такой возможности, и это хорошо. Все же мы ещё полюбуемся на неё на льду», – цитирует Жукова «Р-Спорт».



Тренировку по гольфу 18-летняя Загитова провела в конце июля — в роли её наставника выступил тренер сборной России Игорь Ивашин.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, победительница финала Гран-при, чемпионка России 2018 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.