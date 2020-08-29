Медведева: Интернет — страшная вещь, война ведётся больше информационная, чем физическая

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила мнение, что информационная война, которая ведётся в Интернете, намного сильнее «физической войны» между конкурентками в спорте.

«Самый, наверное, страшный момент был в фигурном катании, когда неизвестно кто одной девочке подрезал шнурки. Возможно, они просто лопнули.

Хочу сказать, что в современном спорте, в современном фигурном катании не существует такой войны физической. Наверное, это в силу того, что сейчас присутствует такая вещь, как Интернет, более страшная – и война ведётся больше информационная, чем физическая», – сказала Медведева в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

В качестве примера информационной войны Медведева вспомнила о гибели фигуристки Екатерины Александровской, с которой они вместе начинали кататься.

«Для меня, конечно, было абсолютным потрясением то, что случилось. Я сделала большой пост в «Инстаграме», чтобы напомнить людям, чтобы они думали, прежде чем говорить или писать что-то человеку. Потому что мы не знаем, что внутри происходит и что у человека происходит в жизни. Возможно, мы можем сказать что-то лишнее. Да, наверное, если мы выходим на лед на соревнования, мы выглядим очень спокойными, собранными, но это абсолютно не значит, что мы такие и внутри. Потому что мы тоже люди, мы тоже волнуемся, переживаем. Иногда нам бывает очень-очень тяжело», — сказала Медведева.