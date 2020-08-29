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Евгения Медведева: нет цели делать какие-то разоблачения или разводить скандалы

Евгения Медведева: нет цели делать какие-то разоблачения или разводить скандалы
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какой будет её автобиография.

«Жизнь у меня довольно-таки насыщенная, даже если посмотреть на неё поверхностно, но в ней присутствует намного больше деталей, чем многие думают. Насчёт откровений, возможно, будет что-то интересное. Но у меня нет цели делать какие-то разоблачения или разводить скандалы. Просто хотелось бы рассказать о самых ярких моментах в моей жизни, что именно я испытывала и чувствовала. Хотелось бы больше создать положительную ауру», — сказала Медведева в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Ранее Медведева говорила, что планирует написать автобиографию по окончании спортивной карьеры, но работа над мемуарами уже начата.

«Мемуары, безусловно, будут». Медведева планирует написать автобиографию
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