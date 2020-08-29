Дипломная работа Ханю посвящена использованию технологий 3D анимации в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю рассказал о своей дипломной работе, которую завершил во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«В конце июля я завершил свою дипломную работу. Она о том, как и в каком объёме можно использовать в фигурном катании технологию захвата движения в 3D анимации. Это работа, обобщающая перспективы такой технологии», — сказал Ханю в шоу на японском телевидении. Слова фигуриста приводит «Ледокол».
В качестве объекта для создания 3D анимации Юдзуру Ханю использовал проекцию своего тела, изучая собственный прыжок вне льда и создавая его цифровую модель.
«Я надеюсь, что в будущем эта технология послужит толчком к развитию фигурного катания, улучшив технику фигуристов, а также к использованию искусственного интеллекта в судейской системе», — сказал Ханю.
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