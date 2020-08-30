Александра Трусова ответила, ждать ли от неё пятерной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова пока не планирует пробовать включать в свои программы пятерной прыжок.
«Программа на ближайшие полгода? Я хочу чисто катать программы. Конечно, хочу улучшить катание. Я должна хорошо кататься и хорошо вращаться.
Пятерной прыжок? Пока что не знаю. Надо попробовать все четверные, а дальше уже посмотрим.
Самая заветная мечта — это олимпийское золото» – сказала Трусова в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
Трусова — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье Александра перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Она первая исполнила два, а затем и три четверных в одной программе. Кроме того, Александра — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).
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