Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Вице-президент ISU: никто Алёне Косторной перехода в другую школу не разрешил

Вице-президент ISU: никто Алёне Косторной перехода в другую школу не разрешил
Фигурное катание / Гран-при 0

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подчеркнул, что переход чемпионки Европы Алёны Косторной из «Самбо-70» в другую школу вне трансферного периода никто не разрешал.

«Косторная официально остаётся спортсменкой «Хрустального», школы «Самбо-70». Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции — это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению. Но то, что переход должен совершаться в те сроки, в которые он оговорён, сомнений нет никаких. Для этого они и установлены», — приводит слова Лакерника «Спорт-экспресс».

Косторная ещё не подала документы на переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020