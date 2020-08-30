Вице-президент ISU: никто Алёне Косторной перехода в другую школу не разрешил
Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник подчеркнул, что переход чемпионки Европы Алёны Косторной из «Самбо-70» в другую школу вне трансферного периода никто не разрешал.
«Косторная официально остаётся спортсменкой «Хрустального», школы «Самбо-70». Никто ей перехода в другую школу не разрешил. А какие-то дополнительные санкции — это уже другой вопрос, я не готов к его обсуждению. Но то, что переход должен совершаться в те сроки, в которые он оговорён, сомнений нет никаких. Для этого они и установлены», — приводит слова Лакерника «Спорт-экспресс».
Косторная ещё не подала документы на переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко
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