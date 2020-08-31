«Ещё не мать». Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о замужестве

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова в «сториз» своего «инстаграма» ответила на вопрос одного из пользователей. Подписчик поинтересовался, когда же спортсменка выйдет замуж.

«Чё, мать, когда замуж?» — спросил подписчик.

«Ещё не мать. Всему своё время», — ответила Сотникова.

В начале 2020 года Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/2016. Недавно спортсменка объявила об открытии собственной школы фигурного катания Sotka School в ледовом комплексе «Морозово».

24-летняя Сотникова — чемпионка ОИ-2014, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.