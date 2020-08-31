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Алексей Ягудин накрасил губы, надел парик и станцевал в женском платье. Видео

Алексей Ягудин накрасил губы, надел парик и станцевал в женском платье. Видео
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин опубликовал забавное видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показано, как спортсмен, накрасив губы и надев парик, танцует в женском платье, рядом танцует его дочь Мишель.

«А грудь-то, грудь-то… Шик же просто!» — написал в комментариях один из подписчиков.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Ранее один из подписчиков упрекнул Ягудина в наплевательском отношении к детям, а тот резко ответил.

Подписчик упрекнул Ягудина в наплевательском отношении к детям. Алексей резко ответил
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