«Не прожила ту Олимпиаду, как нужно». Ирина Слуцкая — о Нагано-1998

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая вспомнила, как заняла пятое место на зимней Олимпиаде 1998 года в Нагано.

«В Олимпиаду мы хотели привнести русский дух – показать нашу красоту и культуру, поэтому сошлись с тренером на том, что нужно поставить русскую программу. Как всегда, у меня было несколько костюмов. Изначально был синий костюм с золотом. Мне он очень нравился, но мы решили изменить его на красный. Исконно русский. Это было платье с фонариками. И музыку выбрали не самую заезженную.

Так появилась олимпийская произвольная программа на первую мою Олимпиаду. Я её достаточно хорошо откатала, несмотря на небольшую ошибку в первый день соревнований. Я была совсем зелёная, не претендующая ни на что. Мне не хватило буквально несколько голосов для того, чтобы стать третьей.

Я была пятой. Думаю, что это был хороший результат, учитывая то, что я приехала накануне соревнований и не прошла акклиматизацию. И сразу же после соревнований улетела. Потому в памяти эта Олимпиада у меня не осталась. Я не прожила эту Олимпиаду, как нужно её проживать спортсмену. Но потом я наверстала упущенное. И следующая Олимпиада была совсем другой», — написала она в своём «инстаграме».

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Слуцкая завоевала серебряную медаль, а в Турине в 2006-м — бронзовую.