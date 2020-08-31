20-летняя Мария Сотскова показала фото с возлюбленным

В «Инстаграме» появилась фотография, на которой изображены бывшая фигуристка Мария Сотскова, которая ранее в этом году объявила о завершении карьеры, и её возлюбленный Михаил Омельчук, музыкальный продюсер.

«Муж», — написала Сотскова в комментарии.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Михаила Омельчука.

20-летняя Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.