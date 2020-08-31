«Тяжело». Евгения Медведева показала видео, как играет на укулеле

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» medoart2020 видео, в котором показано, как она играет на музыкальном инструменте укулеле.

«Тяжело», — подписала она видео.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата России (2015), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Ранее Медведева рассказала, как относится к слухам о переходе в тренерскую академию Евгения Плющенко.