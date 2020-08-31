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Источник: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

Источник: Алина Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Из-за неопределённости Алины по поводу дальнейшей карьеры с 18-летней фигуристкой велись долгие и сложные переговоры. В итоге спортсменка сделала выбор в пользу телевидения. Так как съёмки шоу будут проходить в самый разгар сезона, фигуристка не сможет выступить на этапах Кубка России, которые будут отборочными стартами на чемпионат страны.

Основным ведущим «Ледникового периода» будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который после завершения карьеры работает на телевидении.

Ранее стало известно, что Загитовой не оказалось в списке участников Кубка России, но Алина должна выступить на открытых прокатах 12-13 сентября в Москве.

Алина Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России
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