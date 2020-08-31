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«Рассвет на заливе не встретила». Елизавета Туктамышева подвела итоги лета

«Рассвет на заливе не встретила». Елизавета Туктамышева подвела итоги лета
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая живёт и тренируется в Санкт-Петербурге, в последний день лета рассказала, что ей удалось сделать за последние три месяца.

«Последний день лета. День, когда я поздравляю своего братишку с днём рождения.

И день, когда я подвожу итоги — в начале лета писала пост со списком дел must do.

Мои результаты:
Рассвет на заливе не встретила и по каналам не покаталась.
Зато сполна насладилась белыми ночами и съела шаверму с Валерией Максимовой. Кто бы сомневался, что пункт с едой будет выполнен.

А у вас что из летнего списка осталось невыполненным?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

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