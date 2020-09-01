Плющенко показал фото сына-первоклассника за школьной партой. Канделаки отреагировала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал свежие фотографии. На снимках изображён его семилетний сын Александр, сидящий за школьной партой.
«Первый раз в первый класс! Саня-первоклашка!» — подписал он фотографии.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Комментарий под постом оставила, в частности, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она отписалась тремя улыбающимися смайлами, у которых вместо глаз сердечки.
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
- 1 сентября 2020
-
11:56
- 31 августа 2020
-
20:43
-
19:46
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
12:31
-
11:43
-
11:20
-
10:20
- 30 августа 2020
-
21:51
-
18:47
-
11:17
-
00:39
- 29 августа 2020
-
23:58
-
23:29
-
19:41
-
19:30
-
17:39
-
16:58
- 28 августа 2020
-
22:12
-
15:57
-
13:04
-
11:41
-
11:25
-
10:37
-
09:18
-
00:12
- 27 августа 2020
-
21:26
-
19:13
-
14:34
-
13:00