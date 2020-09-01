Плющенко показал фото сына-первоклассника за школьной партой. Канделаки отреагировала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал свежие фотографии. На снимках изображён его семилетний сын Александр, сидящий за школьной партой.

«Первый раз в первый класс! Саня-первоклашка!» — подписал он фотографии.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Комментарий под постом оставила, в частности, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она отписалась тремя улыбающимися смайлами, у которых вместо глаз сердечки.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.