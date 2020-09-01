«И на Первом побывали, и в четвёртый пошли». Алексей Ягудин — о 1 сентября с дочкой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин рассказал, чем занимался утром 1 сентября. По его словам, они с дочерью Елизаветой посетили студию Первого канала, после чего отправились в школу — Лиза Ягудина перешла в четвёртый класс.

«Классное всё-таки утро! И на Первом побывали, и в четвёртый пошли», — написал Ягудин в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим видео и фото.

Посмотреть видео и фото можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.