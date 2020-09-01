«Какое фото красивое!» Донскова отреагировала на пост Погорилой в «Инстаграме»

Российская фигуристка Анна Погорилая на своей странице в «Инстаграме» опубликовала пост, в котором рассказала о новом проекте, связанном с тренировками.
«Сейчас мы совместно с супругом выращиваем новое поколение фигуристов. Своей целью и миссией считаю помогать ребятам становиться лучшей версией себя и каждый день совершенствоваться.
Основной возраст юных фигуристов — от 6 до 10 лет. И это так интересно, каждый уже личность, каждый уже спортсмен и каждый уже имеет сильный характер и несгибаемую волю. Вспоминая себя в том возрасте, восхищаюсь ребятами и их успехами.
Лёд требует огромной концентрации на результате, желания и внутренней силы. Надеюсь, что скоро наши ученики будут блистать не только на тренировках, но и на пьедесталах самых престижных мировых соревнований», — написала спортсменка, прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.
Комментарий под постом оставила, в частности, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова.
«Какое фото красивое!» — написала она.
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