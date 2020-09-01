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Алина Загитова показала первое студенческое фото

Алина Загитова показала первое студенческое фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова показала фото, сделанное сегодня, 1 сентября, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Напомним, спортсменка поступила на факультет журналистики, она будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

На фото Алина сидит в окружении сокурсниц, она пятая справа.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Загитовой.

В списке зачисленных Алина оказалась на 113-м месте из 115. На ЕГЭ Загитова набрала 44 балла по обществознанию и 51 балл по русскому языку. Она занимала 194-е место из 195 подавших заявление, но после творческого конкурса спортсменка поднялась на 181-е место. В итоге в активе Загитовой 183 балла.

Спортсменка будет учиться платно, бюджетных мест на этом направлении нет. Стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.

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