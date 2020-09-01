Жулин: думаю, на 80% Загитова уже приняла решение о завершении карьеры

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что фигуристка Алина Загитова уже не вернётся к профессиональным выступлениям. Ранее стало известно, что 18-летняя спортсменка станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».
«Думаю, на 80% Алина приняла решение о завершении карьеры. Я работал в «Ледниковом периоде» 12 лет, каждый вторник — это съёмки с утра до ночи. Но раз Алина на это идёт, значит, у неё есть некий план отхода. А бороться с девочками, которые делают четверные, будет нереально тяжело. Да и, честно говоря, зачем ей это всё нужно? Она всё выиграла.
Скорее всего, Алину мы вряд ли уже увидим в фигурном катании. В роли ведущей Загитова будет выглядеть хорошо — это однозначно. Речь? Думаю, на Первом канале придумают, как из Алины сделать прекрасную ведущую. Да и куда возвращаться-то? Соревнований нет, если только ездить по периферийным городам», — цитирует Жулина Sport24.
Ранее стало известно, что Загитовой не оказалось в списке участников Кубка России, но Алина должна выступить на открытых прокатах 12-13 сентября в Москве.
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