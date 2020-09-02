Евгения Медведева поучаствовала в презентации формы ХК «Авангард». Видео

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева приняла участие в презентации формы омского хоккейного клуба «Авангард». Спортсменка проанонсировала и выдала игровые свитера легионерам «Авангарда».

Посмотреть видео можно в YouTube-канале EMH jmedoj.

Очередной сезон КХЛ стартует сегодня, 2 сентября. «Авангард» в первом матче 3 сентября примет новосибирскую «Сибирь».

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.