Алина Загитова показала ещё два фото с 1 сентября

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова показала две фотографии, сделанные вчера, 1 сентября, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Напомним, спортсменка поступила на факультет журналистики, она будет учиться по программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

«1 сентября. Первоклашки, школьники, студенты, педагоги и все-все-все… Поздравляю вас (и себя тоже) с Днём знаний. Как же мы все ждали этого дня! Желаю всем удачного учебного года, и пусть все невзгоды обойдут нас стороной», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

В списке зачисленных Алина оказалась на 113-м месте из 115. На ЕГЭ Загитова набрала 44 балла по обществознанию и 51 балл по русскому языку. Она занимала 194-е место из 195 подавших заявление, но после творческого конкурса спортсменка поднялась на 181-е место. В итоге в активе Загитовой 183 балла.

Спортсменка будет учиться платно, бюджетных мест на этом направлении нет. Стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.