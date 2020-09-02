«Обожаю свои татухи». Максим Ковтун показал татуировки

Бывший российский фигурист Максим Ковтун опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых можно рассмотреть его татуировки.

«Впервые чернила на теле появились не менее 12 тысяч лет назад, древнейшее искусство… Я свои татухи обожаю. Кому какая больше фотка зашла?» — подписал он снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Максима Ковтуна.

Вот что написали подписчики в комментариях к посту спортсмена.

«А мне на боку нравится с красным».

«Но на вашем теле? Если можно так выразится, это выглядит классно».

«Суперпарень! Гроза всех девушек!»

25-летний Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015 и 2017), бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года, победитель финала Гран-при среди юниоров сезона 2012-2013 годов, четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016 и 2019). Завершил карьеру в апреле 2019 года.