Семилетний сын Плющенко показал двойной флип из новой программы. Видео

В «инстаграме» «Ангелов Плющенко» появилось видео, в котором показан фрагмент тренировки Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Можно посмотреть, как семилетний Саша исполняет флип из новой программы.

«Александр Плющенко, 2013 года рождения, двойной флип с заходом из новой программы», — отмечается в подписи к видео.

«Саша, ты такой ответственный и целеустремлённый малыш, что у тебя всё получится. Успехов тебе», — написала в комментариях одна из подписчиц.

Ранее Евгений Плющенко показал фото сына-первоклассника за школьной партой, сделанное накануне, 1 сентября. На снимок отреагировала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.