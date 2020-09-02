Елизавета Туктамышева призналась, что обращалась за помощью к психологу

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что в трудные моменты жизни ей приходилось просить помощи у психолога.
«Я всегда была сторонником психологии и никогда не думала, что обращение к психологу является какой-то слабостью. Потому что это позволяет развивать свою личность, хорошо развивает тебя, помогает понять себя.
Когда у меня трудные времена, я не боюсь просить помощи. И в период спада в своей карьере я начала ходить к спортивному психологу, который меня и успокаивал, и придавал мне уверенности. Но в любом случае, пока человек для себя сам что-то не решит, это не поможет. Психолог — это когда тебе становится лучше на какое-то короткое время, но глобально ты должен думать сам, сам принимать соответствующие меры.
Кто-то боится узнать о себе что-то неприятное, докопаться до истины, которая им может не понравиться. С другой стороны, спортсмен должен быть сильной личностью, и многие люди, занимающиеся профессиональным спортом, хотят быть уверенными в себе, а обращение к психологу для них значит обратное. Но это не слабость, работа с психологом — это для взрослых личностей», — цитирует спортсменку ТАСС.
- 2 сентября 2020
-
16:35
-
15:47
-
14:33
-
14:22
-
13:35
-
10:39
-
10:01
-
09:17
- 1 сентября 2020
-
17:20
-
16:45
-
16:40
-
15:00
-
12:30
-
11:56
- 31 августа 2020
-
20:43
-
19:46
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
12:31
-
11:43
-
11:20
-
10:20
- 30 августа 2020
-
21:51
-
18:47
-
11:17
-
00:39
- 29 августа 2020
-
23:58
-
23:29
-
19:41
-
19:30
-
17:39