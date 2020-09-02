Елизавета Туктамышева призналась, что обращалась за помощью к психологу

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что в трудные моменты жизни ей приходилось просить помощи у психолога.

«Я всегда была сторонником психологии и никогда не думала, что обращение к психологу является какой-то слабостью. Потому что это позволяет развивать свою личность, хорошо развивает тебя, помогает понять себя.

Когда у меня трудные времена, я не боюсь просить помощи. И в период спада в своей карьере я начала ходить к спортивному психологу, который меня и успокаивал, и придавал мне уверенности. Но в любом случае, пока человек для себя сам что-то не решит, это не поможет. Психолог — это когда тебе становится лучше на какое-то короткое время, но глобально ты должен думать сам, сам принимать соответствующие меры.

Кто-то боится узнать о себе что-то неприятное, докопаться до истины, которая им может не понравиться. С другой стороны, спортсмен должен быть сильной личностью, и многие люди, занимающиеся профессиональным спортом, хотят быть уверенными в себе, а обращение к психологу для них значит обратное. Но это не слабость, работа с психологом — это для взрослых личностей», — цитирует спортсменку ТАСС.