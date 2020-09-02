Ирина Слуцкая рассказала о плюсах фигурного катания

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая ответила на вопрос одной из подписчиц в «Инстаграме».
«Моя свекровь настраивает сына против фигурного катания. Какие есть аргументы в защиту этого вида спорта?» — с таким вопросом обратилась к Ирине подписчица.
«Фигурное катание — это разносторонний вид спорта. Он нацелен не только на физическую подготовку. Безусловно, дети становятся ловкими, сильными и смелыми, потому что выходят на соревнования. Но мы ещё занимаемся хореографией, где развиваем пластику. Мы учимся слышать музыку, потому что мы под неё катаемся. В какой-то степени каждый фигурист — актёр, так как каждая программа — это маленький спектакль, в котором спортсмен воспроизводит образ.
Ещё один плюс этого спорта в том, что ребёнок может зарабатывать на рекламных контрактах, за призовые места он получает определённые суммы. Знаю, что у спортсменов из сборной неплохие зарплаты. Но это и так всем известно. Хотелось бы рассказать о других направлениях.
Фигурное катание прекрасно тем, что у человека, который научился хорошо кататься на коньках, широкий выбор. Он может освоить воздушную гимнастику на коньках, акробатику на коньках. Прекрасно такой человек выступает в различных ледовых постановках — театры, спектакли, даже на трансатлантических кораблях есть свои шоу.
Фигурист — это замечательная профессия, которой можно заниматься вплоть до почтенного возраста. Ты можешь давать индивидуальные тренировки и учить деток, быть хореографом-постановщиком или тренером по общей физической подготовке. Список можно продолжать бесконечно. И это всё хорошо оплачивается.
Поэтому я вижу одни плюсы в нашем любимом виде спорта. Согласны?» — дала развёрнутый ответ Слуцкая.
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